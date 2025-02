Introductie OnePlus Watch 3 Op 18 Februari

OnePlus heeft bekendgemaakt dat het bedrijf op 18 februari de OnePlus Watch 3 zal introduceren voor de Europese markt. Het bedrijf heeft ook alvast een aantal details gedeeld, waaronder een aantal afbeeldingen.

De OnePlus Watch 3 beschikt niet over één, maar over twee processors. Voor de zware taken maakt de OnePlus Watch 3 gebruik van de Snapdragon W5-chip en voor de minder zware taken is de energiezuinige BES2800 MCU-chip verantwoordelijk. Deze configuratie in combinatie met de grote 631mAh accu zorgt ervoor dat de smartwatch in de Smart Mode tot vijf dagen en in de energiebesparingsmodus tot maar liefst 16 dagen meegaat op één acculading.

OnePlus brengt de OnePlus Watch 3 op 18 februari uit in Europa en Noord-Amerika. De smartwatch is straks verkrijgbaar in de kleuren Emerald Titanium-groen en Obsidian Titanium-zwart. Een Europese adviesprijs hebben we nog niet.

via [tweakers]