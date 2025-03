“Android XR-bril Van Samsung Krijgt 4K-oledschermen”

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over Samsung’s aankomende Android XR-bril, die intern bekend staat onder de naam Project Moohan. Volgens de berichten maakt de Project Moohan-bril gebruik van 4K-oledschermen van Sony.

De nieuwste geruchten over de slimme bril van Samsung zijn afkomstig van de Zuid-Koreaanse bron The Elec. Volgens deze bron krijgt Project Moohan een resolutie van 3552 x 3840 pixels per oog. Het gaat om 4K-oledschermen van Sony met een formaat van 1,35-inch. Dankzij “oled on silicon-technologie” heeft de Android XR-bril een pixeldichtheid van 3.800 pixels per inch.

Volgens Samsung is Project Moohan een mix tussen de Apple Vision Pro en de Meta Quest Pro. De mixed reality-bril krijgt net als de bril van Apple een skibril-achtig ontwerp. Je kunt de bril gebruiken om een volledig virtuele wereld te openen, maar de bril kan ook de echte wereld tonen en deze combineren met virtuele elementen. Samsung start de productie van de bril in april, waarna de bril in de tweede helft van dit jaar op de markt verschijnt. Een exacte releasedatum of een adviesprijs hebben we echter nog niet. Ook meer specificaties ontbreken nog.

via [AW]