Google En Samsung Introduceren Android XR en XR Headset

Google heeft in samenwerking met Samsung en Qualcomm het Android XR-besturingssysteem aangekondigd. Android XR is een besturingssysteem voor slimme headsets en brillen. Ook heeft Samsung gelijk de eerste XR-headset aangekondigd, onder de naam Samsung Project Moohan.

Android XR is een besturingssysteem dat is gespecialiseerd in het combineren van virtuele omgevingen en de echte wereld. Het besturingssysteem maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om communicatie op een natuurlijke manier mogelijk te maken. Zo kunnen gebruikers dankzij de aanwezigheid van Gemini-AI met een XR-headset praten over wat zij in de echte wereld willen zien.

Google laat weten dat Android XR ondersteuning heeft voor alle applicaties in de Google Play Store, maar dat het bedrijf ook werkt aan speciale Android XR-apps. Het gaat onder andere om Android XR-versies van YouTube, Google TV, Photos, Maps en Chrome. Android XR is per direct beschikbaar voor ontwikkelaars en heeft ondersteuning voor onder andere ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, de game-engine Unity en de opensource-VR-standaard OpenXR.

Samsung heeft tegelijkertijd met de introductie van Android XR “Project Moohan” aangekondigd. Project Moohan is een augmented reality-headset die gebruikmaakt van Android XR. De eerste XR-headset met Android XR moet in 2025 op de markt verschijnen, maar het is nog onduidelijk hoeveel de headset gaat kosten en of de headset wereldwijd verkrijgbaar zal zijn. Net als de Apple Vision Pro toont de XR-headset van Samsung de echte wereld door het scherm, maar er is ook een VR-modus waarbij je je volledig afsluit van de echte wereld. Verdere details over Project Moohan heeft Samsung nog niet gedeeld.

via [tweakers]