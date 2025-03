Nothing Phone (3a) Pro Onder Handen Genomen In Stresstest

De bekende YouTuber JerryRigEverything heeft de Nothing Phone (3a) Pro in handen gekregen en dus is het tijd voor een duurzaamheidstest. Bekijk de onderstaande video om te zien hoe de smartphone de krastest, vuurtest en buigtest doorstaat.

Nothing heeft onlangs twee nieuwe mid-range smartphones aangekondigd met de namen Nothing Phone (3a) en Phone (3a) Pro. In de onderstaande video, waar JerryRigEverything de smartphones behoorlijk mishandeld, zien we hoe goed de Nothing Phone (3a)-serie bestand is tegen krassen op het scherm en de behuizing, vlammen op het scherm en natuurlijk de gevreesde buigtest.

Ondanks dat de Nothing Phone (3a) Pro beschikt over een plastic behuizing met een glazen achterzijde, overleeft de smartphone de buigtest probleemloos.

Specificaties Nothing Phone (3a) Pro

De Nothing Phone (3a) Pro beschikt over een 6,77-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2392 x 1080 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3000 nits. Intern vinden we een Snapdragon 7s Gen 3-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen, een 50MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP periscooplens met 3x optische zoom. De behuizing heeft een IP64-rating gekregen en beschikt aan de achterzijde over een Glyph Interface met drie led-strips.

De Nothing Phone (3a) Pro is verkrijgbaar met 12GB RAM en 256GB opslagruimte voor een adviesprijs van €479. De reguliere Nothing Phone (3a) heeft een minder goede camera-setup en kost €349 (8GB+128GB) of €399 euro (12GB+256GB).

via [androidplanet]