Promotieafbeeldingen Van Google Pixel 9a Uitgelekt

We kunnen nieuwe informatie delen over de aankomende Google Pixel 9a. In het geruchtencircuit zijn namelijk persfoto’s opgedoken waarop de smartphone in verschillende kleuren te zien is. Onder ander de kleine camera-module valt op.

De onderstaande foto’s zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. Op de beelden zien we de Google Pixel 9a in vier verschillende kleuren. Het gaat om de kleuren Obsidian (zwart), Porselein (wit), Peony (roze) en Iris (paars). Ook zien we de pilvormige camera-module, met daarin twee lenzen. De module steekt bijna niet uit de behuizing.

Volgens de geruchten beschikt de Google Pixel 9a over een 6,3-inch OLED-scherm met een Full-HD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Tensor G4-processor, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 23W bekabeld laden en 7,5W draadloos laden en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een 13MP groothoeklens. De officiële introductie zal waarschijnlijk op 19 maart plaatsvinden en we verwachten een adviesprijs van 449 euro.

via [droidapp]