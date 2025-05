Gerucht: “Samsung Galaxy Z Fold 7 Wordt Dunste Vouwbare Smartphone”

De Samsung Galaxy Z Fold 7 is een stuk dunner en breder dan zijn voorganger, aldus de nieuwste geruchten. Volgens een doorgaans goedgeïnformeerde bron is de Galaxy Z Fold 7 met een dikte van slechts 3,9mm straks de dunste vouwbare smartphone op de markt.

Volgens de bron Ice Universe krijgt de Samsung Galaxy Z Fold 7 een afmeting van 158,4×143,1×3,9 millimeter. Als dit klopt is de Z Fold 7 zowel langer als breder dan de Z Fold 6. De Z Fold 6 meet namelijk 153,5×132,6×5,6mm. Ook is de Galaxy Z Fold 7 met een dikte van 3,9mm aanzienlijk dunner. Het zou zelfs de dunste vouwbare smartphone tot nu toe zijn. Dichtgeklapt is de Galaxy Z Fold 7 8,9mm dik.

Ook de randen rondom het scherm zijn dunner. De schermranden zijn volgens Ice Universe namelijk slechts 1mm dik. De schermranden van de huidige Galaxy Z Fold 6 zijn 1,9mm dik. De smartphone krijgt opnieuw een 4400mAh accu.

Het is nog onduidelijk wanneer Samsung de Galaxy Z Fold 7 wil introduceren. De fabrikant bracht de Galaxy Z Fold 6 en Z Flip 6 vorig jaar in juli op de markt.

via [tweakers]