“Samsung Galaxy Watch 8 Classic Te Zien Op Echte Foto’s”

Samsung zal binnenkort de Galaxy Watch 8 Classic introduceren en dankzij gelekte foto’s krijgen we de smartwatch nu al goed te zien. De Galaxy Watch 8 Classic krijgt een nieuw ontwerp dat erg veel lijkt op het design van de Galaxy Watch Ultra.

De introductie van de Galaxy Watch 8 Classic zal pas volgende maand plaatsvinden, maar gek genoeg wordt de smartwatch nu al aangeboden op eBay. Door de beelden weten we nu precies hoe de Galaxy Watch 8 Classic er uit komt te zien. De smartwatch heeft net als de Galaxy Watch Ultra een rond scherm met daaromheen een meer vierkante behuizing.

De rand rondom het scherm is draaibaar en aan de rechterzijde vinden we drie knoppen. Op de verpakking staat dat de smartwatch beschikt over 64GB opslagruimte, wat een flinke upgrade is. Geruchten spreken verder over de aanwezigheid van een Exynos W1000-processor, een 1,5-inch scherm en een 46mm behuizing. Samsung zal naast de Galaxy Watch 8 Classic ook een normale Galaxy Watch 8 introduceren, die voor minder geld over de toonbank gaat.

via [androidplanet]