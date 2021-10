Samsung Verwijdert Reclame Uit Standaard Apps Op Smartphones

Samsung heeft de advertenties, die te vinden zijn op standaard applicaties op Samsung-smartphones, verwijderd. Advertenties waren zichtbaar in applicaties zoals Pay, Health, Weather en Themes. Consumenten hebben al een lange tijd kritiek op fabrikanten die advertenties in standaard-apps verwerken.

Waarschijnlijk heeft Samsung in de gaten dat het verwerken van advertenties in applicaties van het bedrijf meer nadelen dan voordelen met zich meebrengen. Niemand zit te wachten op reclame, ook niet in applicaties die over het algemeen niet zo vaak worden gebruikt. In België en Nederland lijken dergelijke advertenties overigens niet voor te komen, maar in landen waar dit wel het geval is zal een einde worden gemaakt aan het tonen van reclame.

Reclame komt nog wel voor in de Pay-app, maar omdat hierin speciaal ruimte is gemaakt voor speciale deals en de app draait om betalingen ligt dat meer voor de hand. Zie je nog wel advertenties in de andere apps dan kan het zijn dat je de applicaties even volledig moet herstarten zodat de update kan worden doorgevoerd.

via [AW]