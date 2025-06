Google Pixel 6a Ontvangt Accu-update Om Overhitting Te Voorkomen

Google heeft een update uitgerold naar een deel van de Google Pixel 6a-smartphones. De update brengt een accubeheerfuncties met zich mee, die de capaciteit en oplaadsnelheid van de accu verlagen nadat de accu vierhonderd keer is opgeladen.

Google heeft bekendgemaakt dat het bedrijf volgende maand contact zal opnemen met klanten die de update ontvangen. Slechts een deel van de Pixel 6a-gebruikers ontvangt de update, dus niet iedereen zal een mail van Google ontvangen. De website Android Authority heeft in de QPR1 Beta 2 van Android 16 een waarschuwing gevonden voor Pixel 6a-gebruikers over een ‘mogelijk accuoververhittingsprobleem‘. Gebruikers krijgen deze waarschuwing te zien wanneer hun smartphone 375 keer opgeladen is. In de waarschuwing staat dat de capaciteit van de accu en het oplaadvermogen verlaagd zal worden zodra de smartphone 400 keer is opgeladen.

In dezelfde waarschuwing adviseert Google gebruikers om de accu te vervangen. Het is niet duidelijk of getroffen klanten kunnen rekenen op compensatie. Niet lang geleden kampte ook de Pixel 4a met oververhittingsproblemen. Toen kwamen klanten wel in aanmerking voor een compensatie.

via [tweakers]