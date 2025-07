Nu Ook Kleuren Van Google Pixel 10 Pro (XL) Uitgelekt

Nadat een aantal dagen geleden de kleuren van de reguliere Google Pixel 10 al opdoken in het geruchtencircuit, zien we nu ook de kleuren van de Pixel 10 Pro (XL). Het valt op dat het Pro-model in een stuk minder opvallende kleuren op de markt verschijnt.

De kleuren van de Google Pixel 9 en de Pixel 9 Pro (XL) komen grotendeels met elkaar overeen, maar dit is volgens de geruchten niet het geval bij de opvolges. Zo zagen we onlangs dat de Pixel 10 op de markt verschijnt in de kleuren zwart, felblauw, lichtblauw en geelgroen, maar volgens de bron Android Headlines verschijnt de grotere Pixel 10 Pro (XL) op de markt in de kleuren zwart, porselein (gebroken wit), blauw-grijs en groen-goud. De kleuren van de duurdere variant zijn een stuk subtieler dan de kleuren van de reguliere Pixel 10. Blijkbaar denkt Google dat Pro-gebruikers minder interesse hebben in felle kleuren.

Op de kleuren na zien de Pixel 10 en de Pixel 10 Pro er bijna hetzelfde uit. Zo is het camera-eiland dit keer vrijwel even groot, omdat de reguliere Pixel 10 nu ook een telelens heeft. Wel is de Pro-versie uitgerust met een temperatuursensor.

Eerder lekten al een groot aantal specificaties van de smartphones uit. Ook weten we meer over de prijzen van de smartphone. Volgens de geruchten kiest Google ervoor om de Pixel 10-serie voor dezelfde prijs op de markt te brengen als de Pixel 9-serie.

