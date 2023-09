Motorola Introduceert Nieuwe Mid-range Moto G54

Motorola heeft een nieuwe mid-range smartphone aangekondigd. De aantrekkelijk geprijsde Moto G54 heeft een 6,5-inch 120Hz scherm en een achterkant van kunstleer. De smartphone kost in China omgerekend slechts 140 euro.

De Moto G54 beschikt over een 6,5-inch scherm met een 120Hz ververssnelheid en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het scherm is dus een stuk scherper dan het hd-scherm van de Moto G53. Het scherm van de Moto G54 heeft een ronde uitsparing voor een 16MP selfie-camera. Intern vinden we een MediaTek Dimensity 7020-processor met 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 15W laden en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens. Opvallend genoeg heeft de Moto G54 in China een 2MP dieptelens als tweede camera, terwijl de smartphone in India een 8MP groothoeklens heeft gekregen.

De behuizing is 8.04mm dun en de smartphone weegt 180 gram. De achterkant is voorzien van kunstleer, die moet zorgen voor een goede grip.

De Motorola Moto G54 is eerst voor de Chinese markt aangekondigd, maar komt later waarschijnlijk net als de Moto G53 ook naar Nederland en België. Wanneer dit zal zijn en wat voor adviesprijs de Moto G54 in Europa meekrijgt is nog onduidelijk.

via [androidplanet]