Foto’s En Releasedatum Van Poco M8 Gelekt

Poco, een dochtermerk van Xiaomi, brengt binnenkort een nieuwe smartphone op de markt. Het gaat om de Poco M8, waarvan nu de eerste beelden en de releasedatum zijn uitgelekt.

Nadat Poco eerder de Poco F8-serie introduceerde, zal de fabrikant binnenkort de voordeligere Poco M8 uitbrengen. De introductie zal op 8 januari plaatsvinden in India. Veel details ontbreken nog, maar een video teaser maakt duidelijk dat de Poco M8 7,35 millimeter dik is en een gewicht heeft van 178 gram. De Poco M8 is dus een vrij dunne en lichte smartphone.

De Poco M8 krijgt een 50MP hoofdcamera en op de gelekte beelden zien we dat de smartphone aan de achterzijde beschikt over in totaal drie lenzen. Details over de andere lenzen ontbreken echter nog. De behuizing heeft een MIL-STD-810H-certificering en het scherm heeft lichtgebogen doorlopende schermranden. Na de officiële introductie zullen wij alle details met jullie delen.

