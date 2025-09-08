Samsung’s Updateschema Voor Android 16 Gelekt
Het updateschema van Android 16 voor de smartphones van Samsung is uitgelekt. Volgens het updateschema ontvangen de eerste toestellen de Android 16-update al over een paar weken.
Vorig jaar was Samsung behoorlijk traag met de uitrol van Android 15, maar dit jaar is de Zuid-Koreaanse fabrikant een stuk sneller met Android 16. Althans, als we lekker Alfatürk mogen geloven. Volgens de bron begint Samsung deze maand namelijk al met de uitrol van One UI 8, dat is gebaseerd op Android 16.
Op 18 september rolt de update als eerste uit naar de smartphones in de Galaxy S25-serie. Dit zijn de nieuwste vlaggenschip-smartphones van de fabrikant. Wij hebben het volledige updateschema hieronder toegevoegd:
– 18 september: Galaxy S25, S25 Plus en S25 Ultra
– 25 september: Galaxy S25 Edge, S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE, A56 en A36
– 1 oktober: Galaxy Tab S10 Plus, S10 Ultra, Watch 7, Watch 6, Watch 6 Classic en Watch 6 FE
– 2 oktober: Galaxy S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 FE, S21 FE, Z Fold 6, Z Flip 6, A16, A17
– 6 oktober: Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Fold 4, Z Flip 4, A55
– 9 oktober: Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE Plus, Tab S8 Lite
– 13 oktober: Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, A54, Tab S9 FE, Tab S9 FE Plus
– 16 oktober: Galaxy A25, A23, Tab Active 5
– 20 oktober: Galaxy A15, M34
– 23 oktober: Galaxy A06, Xcover 6 Pro, Xcover 7, Tab S9, S9 Plus, S9 Ultra, Tab S8, S8 Plus, S8 Ultra, Tab S6 Lite
– 27 oktober: Galaxy M33, M15
– 30 oktober: Galaxy A53, A35, A34, A33
– 3 november: Galaxy Watch 5 Pro, Watch 5, Watch 4, Watch 4 Classic
– 5 november: Galaxy Tab A9
– 7 november: Galaxy Tab Active 5 Pro
– 10 november: Galaxy Xcover 7 Pro
Google introduceerde Android 16 in juni van dit jaar, wat een stuk eerder is dan voorgaande jaren. De update brengt onder andere live updates op het vergrendelscherm en “Notification cooldown” met zich mee.
via [androidplanet]