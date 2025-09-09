Samsung Galaxy Note 20-serie Ontvangt Geen Updates Meer, Z Fold/Flip 3 Krijgt Minder Updates

Samsung stopt met de uitrol van updates voor de Galaxy Note 20-serie. De serie is inmiddels vijf jaar oud, waardoor de ondersteuningsperiode is verlopen. Samsung zal daarnaast ook minder vaak updates uitrollen naar de Galaxy Flip 3 en Fold 3.

Bij de lancering van een nieuwe smartphone kunnen consumenten altijd een x-aantal jaren rekenen op OS-updates en beveiligingsupdates. Nieuwere vlaggenschip-toestellen van Samsung ontvangen zeven jaar lang updates, maar de wat oudere modellen krijgen wat minder lang updates. Zo is de ondersteuning voor de Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra uit 2020 verlopen. De smartphones draaien nu op Android 13 met de beveiligingspatch van juli 2025.

Op het updateoverzicht van Samsung zien we ook wijzigingen voor de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. In plaats van maandelijks ontvangen de vouwbare smartphones uit 2021 voortaan elk kwartaal een beveiligingsupdate. De smartphones zijn onlangs bijgewerkt naar de beveiligingspatch van augustus 2025.

via [droidapp]