Samsung Galaxy S25-serie Officieel: Veel Van Hetzelfde

Samsung heeft de Galaxy S25, S25+ en S25 Ultra officieel aangekondigd. De Galaxy S25-serie is hardwarematig slechts een kleine upgrade ten opzichte van de Galaxy S24-serie, maar de smartphones komen ook met enkele softwarematige verbeteringen.

De Galaxy S25-serie bestaat zoals we gewend zijn weer uit zeer krachtige specificaties, waarbij het vooral opvalt dat alle modellen nu een Snapdragon-processor krijgen. Samsung heeft gekozen voor de nieuwe Snapdragon 8 Elite-chipset. Ook heeft het basismodel van de Galaxy S25 nu 12GB werkgeheugen in plaats van 8GB.

Qua design zijn de Galaxy S25 en S25+ vrijwel hetzelfde als hun voorgangers, terwijl de Galaxy S25 Ultra wel een iets ander ontwerp heeft gekregen. Zo heeft de smartphone een iets groter scherm met afgeronde hoeken en nog dunnere schermranden. Ook is het scherm voorzien van Gorilla Glass Armor, wat reflecties moet verminderen.

Ook op het gebied van camera’s zien we weinig vernieuwingen. Zo krijgen de Galaxy S25 en S25+ exacte dezelfde camera-setup en zien we alleen op de Galaxy S25 Ultra een nieuwe 50MP groothoeklens. Wel moet AI-software zorgen voor betere foto’s, waaronder betere resultaten wanneer je inzoomt.

Specificaties Galaxy S25

Scherm: 6,2-inch AMOLED-scherm, fhd+, 120Hz

Chipset: Snapdragon 8 Elite

RAM/ROM: 12GB+128GB, 12GB+256GB of 12GB+512GB

Accu: 4000mAh (25W)

Camera’s: 50MP hoofdlens + 12MP groothoeklens + 10MP telelens (3x zoom) + 12MP selfie-camera

Software: Android 15 (One UI 7)

Prijs: 899 euro

Specificaties Galaxy S25+

Scherm: 6,7-inch AMOLED-scherm, qhd+, 120Hz

Chipset: Snapdragon 8 Elite

RAM/ROM: 12GB+256GB of 12GB+512GB

Accu: 4900mAh (45W)

Camera’s: 50MP hoofdlens + 12MP groothoeklens + 10MP telelens (3x zoom) + 12MP selfie-camera

Software: Android 15 (One UI 7)

Prijs: 1149 euro

Specificaties Galaxy S25 Ultra

Scherm: 6,9-inch AMOLED-scherm, qhd+, 120Hz

Chipset: Snapdragon 8 Elite

RAM/ROM: 12GB+256GB, 12GB+512GB of 12GB+1TB

Accu: 5000mAh (45W)

Camera’s: 200MP hoofdlens + 50MP groothoeklens + 50MP telelens (5x zoom) + 12MP telelens (3x zoom) + 12MP selfie-camera

Software: Android 15 (One UI 7)

Prijs: 1449 euro

Alle drie de smartphones draaien op Android 15 met de nieuwe One UI 7-schil. Deze schil geeft de interface een makeover en bevat verschillende nieuwe AI-functies. Zo geeft de “Now Brief” functie je gedurende de dag “persoonlijke rapporten” en kun je betere foto’s maken dankzij Samsung’s verbeterde AI fotoverwerkingsalgoritme ProVisual Engine.

Alle drie de smartphones zijn per direct te bestellen. Je kunt de smartphones los aanschaffen of in combinatie met een abonnement.