Renders Tonen Nieuw Ontwerp Van Samsung Galaxy S26 Edge

Samsung geeft de Galaxy S26 Edge een nieuw design. Althans, volgens gelekte renders waarop de smartphone van alle kanten te zien is. De renders zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron OnLeaks.

De renders van OnLeaks zijn gedeeld door de website Android Headlines. Op de onderstaande renders zien we de de Samsung Galaxy S26 Edge met een opmerkelijk design. De smartphone heeft namelijk een hele andere camera-module dan gebruikelijk is voor Samsung’s vlaggenschip-smartphones. De module steekt behoorlijk uit de behuizing en neemt ook een groot deel van de achterzijde in beslag. Een vergelijkbare camera-module hebben we eerder gezien op bijvoorbeeld de Poco M5 of de iPhone 17 Pro.

De voorkant, zijkanten en achterkant van de Galaxy S26 Edge zijn vlak. De behuizing is 5,5mm dun en het 120Hz-scherm is volgens de geruchten 6,7-inch groot. Samsung geeft de Galaxy S26 Edge net als de andere smartphones in de Galaxy S26-serie ondersteuning voor Qi2. Hierdoor kun je sneller draadloos laden en magnetische accessoires gebruiken. De accu krijgt een iets hogere capaciteit van 4500 mAh en kan met 45W bekabeld laden. De officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie zal waarschijnlijk in januari plaatsvinden.

via [androidplanet]