Renders Tonen Nieuw Ontwerp Van Samsung Galaxy S26 Edge

· 8 september 2025

Samsung Galaxy S26 Edge render

Samsung geeft de Galaxy S26 Edge een nieuw design. Althans, volgens gelekte renders waarop de smartphone van alle kanten te zien is. De renders zijn gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron OnLeaks.

De renders van OnLeaks zijn gedeeld door de website Android Headlines. Op de onderstaande renders zien we de de Samsung Galaxy S26 Edge met een opmerkelijk design. De smartphone heeft namelijk een hele andere camera-module dan gebruikelijk is voor Samsung’s vlaggenschip-smartphones. De module steekt behoorlijk uit de behuizing en neemt ook een groot deel van de achterzijde in beslag. Een vergelijkbare camera-module hebben we eerder gezien op bijvoorbeeld de Poco M5 of de iPhone 17 Pro.

De voorkant, zijkanten en achterkant van de Galaxy S26 Edge zijn vlak. De behuizing is 5,5mm dun en het 120Hz-scherm is volgens de geruchten 6,7-inch groot. Samsung geeft de Galaxy S26 Edge net als de andere smartphones in de Galaxy S26-serie ondersteuning voor Qi2. Hierdoor kun je sneller draadloos laden en magnetische accessoires gebruiken. De accu krijgt een iets hogere capaciteit van 4500 mAh en kan met 45W bekabeld laden. De officiële introductie van de Samsung Galaxy S26-serie zal waarschijnlijk in januari plaatsvinden.

via [androidplanet]

Tags:

Redactie Androidics.nl

Beheerder Androidics.nl. Gadget en Android liefhebber. Favoriete telefoon: Xiaomi Mi Mix 2.

Lees ook...

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Volg Ons:

Androidics op Facebook

Speel in 1 euro deposit casino bij iDealeCasinos met minimaale stortingen en win echt geld!

Ontdek de nieuwste online casino's op echtgeldspeler om online bingo spelen voor geld.