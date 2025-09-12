Gerucht: Ook Amazon Werkt Aan Slimme Bril

Amazon werkt volgens de geruchten aan een slimme bril met augmented reality functies. Er komt een consumenten-versie en een versie voor bezorgers.

De slimme Amazon bril voor consumenten zou een wat dunnere en elegantere uitstraling hebben dan de versie voor bezorgers. De bril heeft de codenaam Jayhawk en beschikt over microfoons, speakers, een camera en een kleurenscherm voor elk oog, aldus The Information. Amazon zou van plan zijn om de brillen eind 2026 of begon 2027 op de markt te brengen.

Met de slimme bril gaat Amazon de concurrentie aan met onder andere Apple en Meta (Ray-Ban). Ook Samsung zal binnenkort een augmented reality-bril op de markt brengen. De bril van Amazon zou qua specificaties te vergelijken zijn met de brillen van de concurrentie, maar heeft volgens bronnen een minder strak en aantrekkelijk design. De bril moet bezorgers onder andere helpen bij het sorteren en afleveren van pakketjes, middels instructies op het scherm.

via [tweakers]