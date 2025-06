“Samsung Zal Android XR-bril In Oktober Lanceren”

Dat Samsung werkt aan een Android XR-bril heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant begin dit jaar al laten weten, maar wanneer de bril op de markt verschijnt is nog onduidelijk. De geruchten spreken nu over een lancering in oktober.

Samsung heeft in januari van dit jaar tijdens de Mobile World Congress zijn eerste Android XR-bril getoond. Het ging toen echter nog niet om een werkende versie en ook was het nog onduidelijk wanneer de bril op de markt zal verschijnen. De Zuid-Koreaanse bron Newspim schrijft nu echter dat de Galaxy-bril officieel zal worden aangekondigd tijdens een Unpacked-evenement dat op 29 september in Zuid-Korea zou plaatsvinden. Vervolgens verschijnt de Galaxy-bril op 13 oktober op de markt.

Hoe de bril van Samsung gaat heten en wat voor adviesprijs de bril meekrijgt weten we nog niet. Ook is er nog veel onduidelijk over de functies van de bril, zoals bijvoorbeeld de accuduur. Mogelijk zal Samsung tijdens het aankomende Galaxy Unpacked-event, voor Samsung’s nieuwe vouwbare smartphones, wat meer details over de Galaxy-bril delen middels teasers.

