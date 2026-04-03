“Nothing Werkt Aan Slimme Bril Met Camera”

· 4 april 2026

Volgens Bloomberg is de fabrikant Nothing van plan om volgend jaar zijn eerste slimme bril op de markt te brengen. De bril heeft geen scherm, maar wel camera’s, microfoons en speakers.

Steeds meer fabrikanten werken aan slimme brillen en volgens de geruchten is Nothing één van deze fabrikanten. De Nothing-bril zal gebruikmaken van smartphones en de cloud om AI-functies uit te voeren, waarbij beeldherkenning en spraakcommando’s een grote rol spelen. Net als de brillen van Meta Ray-Ban heeft de bril van Nothing geen scherm. Hierdoor kan de bril alleen feedback geven via de speakers.

De Nothing-bril moet in de eerste helft van 2027 op de markt verschijnen. In datzelfde jaar zullen merken als Apple en OpenAI ook een slimme bril introduceren. 2027 lijkt dus een interessant jaar te worden voor slimme brillen.

via [tweakers]

