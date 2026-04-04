Eerste Specificaties Van Samsung Galaxy A27 Gelekt
Samsung heeft onlangs de Galaxy A37 en A57 aangekondigd, maar de fabrikant werkt ook aan de voordeligere Samsung Galaxy A27. De eerste specificaties van de budget-smartphone zijn nu opgedoken in het geruchtencircuit.
Volgens de bron GalaxyClub krijgt de Samsung Galaxy A27 onder andere een camera-upgrade. Zo krijgt de selfie-camera een nieuwe 12MP sensor. Dit is een lagere resolutie dan de 13MP selfie-camera van de Galaxy A26, maar de nieuwe sensor is groter. Dit moet resulteren in een betere kwaliteit foto’s en video’s. Daarnaast zou je met de nieuwe selfie-camera in een 4K-resolutie kunnen filmen, in plaats van de 1080p-resolutie op de Galaxy A26.
Verder blijkt uit een benchmarktest dat Samsung de Galaxy A27 (SM-A276B) uitrust met een Snapdragon 6 Gen 3-processor en minimaal 6GB werkgeheugen. De geruchten spreken verder over een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 45W snelladen. De smartphone draait op Android 16 met de One UI 8.5-schil.
Een introductiedatum of adviesprijs hebben we nog niet.
via [androidplanet]