Nothing Phone (4a) en (4a) Pro Ontvangen Eerste Update

Nothing is begonnen met de uitrol van de eerste software-update voor de Nothing Phone (4a) en de Phone (4a) Pro. De Nothing OS 4.1-update brengt visuele aanpassingen, bugfixes en beveiligingsverbeteringen met zich mee.

Er staat een vrij grote update klaar voor de nieuwste smartphones van Nothing. De update werkt de software bij naar Nothing OS 4.1 en installeert de beveiligingspatch van maart 2026. Hierdoor is de beveiliging van de smartphones weer helemaal up-to-date en kun je gebruikmaken van verschillende nieuwe features, waaronder verbeteringen voor de Glyph Interface. De volledige changelog voor beide smartphones kun je hieronder lezen.

Nothing Phone (4a) Pro

Visuele verbeteringen

De klok op het vergrendelscherm is nu beschikbaar via de Phone (3a) Community Edition, mede ontwikkeld door communitylid Jad Zock.

Deze klok heeft een exclusief lettertype en een uniek ontwaakeffect. Aanpassingen aan het vergrendelscherm ondersteunen nu een diepte-effect (bèta) en de mogelijkheid om de grootte en uitlijning van de klok aan te passen.

De wachtwoordpagina op het vergrendelscherm is bijgewerkt met een vervagingseffect dat lijkt op de achtergrond.

Dubbele netwerksignalen zijn nu geïntegreerd in één statusbalkpictogram voor een strakker uiterlijk.

De afstand tussen de statusbalkpictogrammen is verbeterd voor een consistentere en meer gecoördineerde lay-out.

Cameraverbeteringen

Playground Sync: Importeer presets van Playground met één tik rechtstreeks in de Camera-app.

Nieuwe preset: De portretpreset ‘Amber’ is toegevoegd, met subtiele ambertinten en fijne korrel voor een filmische portretlook.

Energiebesparende opname: Het scherm dimt automatisch tijdens inactieve video-opnames om de batterijduur te verlengen. Deze functie kan worden in- of uitgeschakeld in de Camera-instellingen.

Beeldkwaliteit: Verbeterde belichting, kleurnauwkeurigheid en HDR-verwerking.

Algemene verbeteringen en bugfixes

De haptische feedback in de Recorder-app is geoptimaliseerd voor een prettigere tactiele ervaring.

De instructies voor dual-SIM zijn verbeterd voor meer duidelijkheid en gebruiksgemak.

De zoeksnelheid naar beschikbare wifi-netwerken in de buurt is geoptimaliseerd.

De algehele systeemstabiliteit en -vloeiendheid zijn verbeterd.

Enkele weergaveproblemen in de snelle instellingen en de statusbalk zijn opgelost.

Bijgewerkt naar de beveiligingspatch van maart 2026.

Nothing Phone (4a)

De changelog van de Nothing Phone (4a):

Cameraverbeteringen

Er is een probleem opgelost waarbij het Chrome-filtereffect niet werd toegepast op gemaakte foto’s.

Er is een probleem opgelost waarbij het gezichtsherkenningskader onnauwkeurig kon zijn tijdens het opnemen van video.

De helderheid van foto’s en video’s is verbeterd door ruisonderdrukking, belichting en huidtintweergave te optimaliseren.

De algehele betrouwbaarheid van de camera is verbeterd met stabielere optische beeldstabilisatie (OIS) en scherpstelling.

Algemene verbeteringen en bugfixes

Een onverwacht probleem bij het activeren van Google Assistent in bepaalde scenario’s is opgelost.

Een weergaveprobleem met het diepte-effect op het vergrendelscherm in bepaalde scenario’s is verholpen.

De algehele systeemstabiliteit is verbeterd.

Je ontvangt een notificatie zodra je de Nothing OS 4.1-update kunt downloaden. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Nothing Phone (4a) en Nothing Phone (4a) Pro.

