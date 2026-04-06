“Samsung Werkt Aan ‘Galaxy Buds Able’ Oordopjes Met Beengeleiding”

Samsung zou werken aan nieuwe oordopjes, maar niet in de stijl van de bovenstaande Galaxy Buds 4 (Pro). Voor de nieuwe oordopjes zou de fabrikant kiezen voor beengeleiding. Hierbij wordt via trillingen in je botten audio doorgegeven.

In een Indiase database zijn meerdere certificeringen verschenen voor het bestaan van de nieuwe oordopjes. De nieuwe oordopjes heten volgens de geruchten ‘Galaxy Buds Able‘ en maken gebruik van zogeheten beengeleiding. Oordopjes met beengeleiding kennen we onder andere van het merk Shokz. Deze oordopjes maken het luisteren van audio mogelijk door vibraties op je schedel los te laten, die naar het binnenste van je oor gaan. Oordopjes met beengeleiding blokkeren je oorkanaal niet en werken zelfs onder water.

Sommige mensen vinden oordopjes met beengeleiding comfortabeler om te dragen. Ook blokkeren dergelijke oordopjes omgevingsgeluiden niet, waardoor je bijvoorbeeld veiliger kunt deelnemen aan het verkeer.

Samsung zou de Galaxy Buds Able in de zomer willen introduceren, tegelijkertijd met zijn nieuwste vouwbare smartphones.

