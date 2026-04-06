Eerste Details Samsung Galaxy S26 FE Gelekt

Samsung werkt aan de Galaxy S26 FE, wat een iets voordeligere versie is van de reguliere Galaxy S26. Volgens de geruchten krijgt de smartphone dezelfde processor als de Galaxy Z Flip 7.

Naast de standaard drie modellen in de nieuwe Galaxy S-serie, brengt Samsung elk jaar ook een zogeheten Fan Edition uit. De “FE” Fan Edition lijkt veel op de duurdere modellen, maar verschijnt voor een iets lagere prijs op de markt. Deze zomer zal Samsung de Samsung Galaxy S26 FE introduceren, die volgens SamMobile draait op een Exynos 2500-chip.

De Exynos 2500 is dezelfde chipset als die van de Galaxy Z Flip 7. Dankzij deze nieuwe chip moet de Galaxy S26 FE ongeveer 20 tot 30 procent sneller zijn dan zijn voorganger. Wel is de Galaxy S26 FE iets trager dan de reguliere Galaxy S26 en S26 Plus. Deze modellen beschikken namelijk over een nieuwere Exynos 2600-chip.

Volgens de geruchten beschikt de Samsung Galaxy S26 FE verder over een 6,7-inch OLED-scherm, een 4900 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP groothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom.

