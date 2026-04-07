Samsung Start Uitrol April-update Voor Galaxy S26

Samsung is begonnen met de uitrol van de nieuwste beveiligingsupdate. De beveiligingspatch staat nu klaar voor de smartphones in de Galaxy S26-serie.

In maart moesten Galaxy-gebruikers lang wachten voordat ze de beveiligingspatch van die maand konden downloaden, maar in april is Samsung er vroeg bij. De beveiligingsupdate van april 2026 staat nu namelijk klaar voor de Galaxy S26, de Galaxy S26+ en de Galaxy S26 Ultra.

De update met firmwareversie S942BXXS2AZCO (S26), S947BXXS2AZCO (S26+) en S948BXXS2AZCL (S26 Ultra) is ongeveer 500MB groot. Net als alle voorgaande beveiligingspatches dicht de patch van april de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem en de One UI-schil, zodat gebruikers weer wat beter beschermd zijn tegen malafide activiteiten.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen melding hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen’ -> ‘Softwareupdate‘ -> ‘Controleren op updates‘.

