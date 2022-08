Samsung Galaxy Buds 2 Pro Officieel Aangekondigd

Samsung heeft deze week een hoop nieuwe producten aangekondigd. Zo kregen we de Galaxy Z Fold 4, de Galaxy Z Flip 4 en de Galaxy Watch 5 (Pro) te zien. Naast deze nieuwe smartphones en smartwatches heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant ook de draadloze oordopjes Galaxy Buds 2 Pro gepresenteerd.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro is de opvolger van de Galaxy Buds Pro, die Samsung vorig jaar introduceerde. De Galaxy Buds 2 brengt verschillende verbeteringen met zich mee. Zo hebben de oordopjes nu 24-bit audio in plaats van 12-bit audio, wat voor betere geluidskwaliteit moet zorgen. Hierdoor is het nu onder andere mogelijk om “Samsung Seamless Codex Hifi” af te spelen en komt de geluidskwaliteit in de buurt van de oorspronkelijke opname kwaliteit, aldus Samsung.

Ook zijn de oordopjes 15% kleiner geworden en heeft de active noise cancelling (ANC) een upgrade gekregen. De verbeterde ANC moet volgens Samsung 40 procent meer geluid wegfilteren dan de ANC van de originele Galaxy Buds Pro. Verder is er ondersteuning voor 360 graden audio, Bluetooth 5.3 en Auto Switch. Met Auto Switch kun je met één aanraking eenvoudig schakelen tussen het geluid van je smartphone en bijvoorbeeld het geluid van je computer.

Met ANC ingeschakeld gaan de oordopjes ongeveer 5 uur mee op één acculading. Wanneer je ANC hebt uitgeschakeld kun je zo’n 8 uur naar muziek luisteren. In combinatie met de oplaadcase kun je in totaal 18 uur (ANC) of 29 uur (zonder ANC) naar muziek luisteren.

De Samsung Galaxy Buds 2 Pro kost 229 euro en is verkrijgbaar in de kleuren ‘Bora Purple’, ‘Phantom Black’ en ‘Graphite White’.