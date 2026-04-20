Specificaties Van Huawei Watch Fit 5 (Pro) Uitgelekt

Naar verwachting zal Huawei binnenkort de Watch Fit 5 en de Watch Fit 5 Pro introduceren. Vlak voor de introductie zijn echter vrijwel alle specificaties uitgelekt. Ook zijn beide smartphones te zien op verschillende renders.

Mensen die opzoek zijn naar een smartwatch die zich richt op sport en gezondheid kunnen uitkijken naar de Huawei Watch Fit 5 (Pro). De smartwatches zijn nog niet officieel aangekondigd, maar alle details zijn nu al gedeeld door de doorgaans goedgeïnformeerde bron Winfuture. Volgens de bron beschikt de Watch Fit 5 over een 1,82-inch AMOLED-scherm met een 2500 nits piekhelderheid, terwijl de Watch Fit 5 Pro beschikt over een iets groter 1,92-inch LPTO-OLED-scherm met een piekhelderheid van 3500 nits. De Pro-versie is daarnaast uitgerust met saffierglas en een titanium behuizing.

Beide smartwatches hebben een 471 mAh accu, die maximaal 10 dagen mee moet gaan. Ben je erg actief en schakel je het always-on display in, dan kun je rekenen op een accuduur van ongeveer 4 dagen. Beide smartwatches beschikken over Bluetooth 6.0, NFC, GPS en verschillende sensoren voor het meten van je hartslag, lichaamstemperatuur en bewegingen. De Pro-versie beschikt daarnaast ook over een ECG-functie en een dieptesensor.

De reguliere Huawei Watch Fit 5 weegt 27,5 gram en de Watch Fit 5 Pro weegt 31,6 gram. Waarschijnlijk krijgen de smartwatches een adviesprijs mee van €199 en €299. Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar naar verwachting hoeven we niet lang meer te wachten.

