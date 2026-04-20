Samsung Galaxy Z TriFold Nu Volledig Uitverkocht

Samsung heeft de laatste exemplaren van de Samsung Galaxy Z TriFold verkocht. Aangezien de Zuid-Koreaanse fabrikant geen nieuwe voorraad in productie heeft, is de dubbel vouwbare smartphone nu volledig uitverkocht en dus niet meer verkrijgbaar.

De Samsung Galaxy Z TriFold beschikt niet over één vouw in het scherm, zoals de reguliere Galaxy Z Fold, maar over twee vouwen. Hierdoor is het scherm aan de binnenzijde veel groter, namelijk 10-inch. Samsung bracht de smartphone in december op de markt in een beperkt aantal landen. Zo verscheen de Galaxy Z TriFold nooit in Europa op de markt, maar wel in thuisland Zuid-Korea en in China, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten. In deze landen is de smartphone nu echter ook niet meer verkrijgbaar.

Het was nooit de bedoeling om de Samsung Galaxy Z TriFold in massa te produceren. We moeten de Galaxy Z TriFold meer zien als een concept-smartphone die tot leven is gebracht, om te laten zien wat tegenwoordig mogelijk is met de kennis van Samsung. Op dit moment lijkt Samsung niet van plan te zijn om een opvolger van de Galaxy Z TriFold te ontwikkelen, maar het is onduidelijk of dit in de verdere toekomst zal veranderen.

