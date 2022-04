Xiaomi Redmi Watch 2 Lite Aangekondigd

Xiaomi heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd voor de Nederlandse en Belgische markt. De Xiaomi Redmi Watch 2 Lite heeft een vierkant scherm en een aantal handige sensoren om de fitnessactiviteiten van de dragen bij te houden.

De Redmi Watch 2 Lite is met een adviesprijs van 79,99 euro een voordelige wearable. Het apparaat beschikt over een 1,55-inch scherm en heeft meer dan 100 wijzerplaten om uit te kiezen. Ook heeft de smartwatch 100 trainingsmodi en kunnen wandelen en hardlopen automatisch herkend worden. Om de gezondheid van de drager in de gaten te houden beschikt de smartwatch over een SpO2-sensor, een hartslagsensor, slaap- en stressniveaumetering en ademhalingstraining. Ook kun je je menstruatiecyclus bijhouden. De accu moet volgens Xiaomi tot 10 dagen meegaan.

De Xiaomi Redmi Watch 2 Lite kost 79,99 euro en is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt, Amazon en Bol.com in de kleuren zwart, blauw en beige.







via [droidapp]