April-update Rolt Nu Uit Naar Samsung Galaxy A-serie

Nadat Samsung de beveiligingsupdate van april eerder al uitrolde naar verschillende smartphones in de Galaxy S-serie, rolt de update nu ook uit naar de Galaxy A-serie. De Galaxy A54 is de eerste smartphone die de april-update ontvangt.

De april-update voor de Samsung Galaxy A54, met firmwareversie A546BXXSJEYD1, is 300MB groot en bestaat uit 33 patches voor kwetsbaarheden in Android OS en 14 patches voor Samsung’s One UI-schil. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee en werkt de software nog niet bij naar One UI 8.5. Wel zorgt de update er voor dat jij weer wat beter beschermd bent tegen malafide activiteiten.

De update is nu te downloaden in Nederland, België en de rest van Europa. Het is nog onduidelijk wanneer de april-update uitrolt naar de rest van de Galaxy A-serie, maar naar verwachting zullen de Galaxy A55, A56 en A57 snel volgen.

