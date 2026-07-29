Nothing Werkt Aan Eerste Smartwatch

Nothing lijkt te werken aan zijn eerste smartwatch, die mogelijk in september geïntroduceerd zal worden. De fabrikant heeft via zijn submerk CMF al wel eerder smartwatches op de markt gebracht, maar nog niet eerder onder de Nothing-merknaam.

Er is een aanwijzing gevonden voor de komst van een Nothing smartwatch. De informatie over de smartwatch is afkomstig van tech-lekker Yogesh Brar. De smartwatch, die een typisch Nothing-uiterlijk krijgt, is nu in productie en zal als alles volgens plan gaat in september worden aangekondigd. Nothing heeft zelf nog niks bekendgemaakt.

Volgens de geruchten krijgt de Nothing-smartwatch dezelfde stijl als andere Nothing-producten. Denk hierbij aan een minimalistische uitstraling met transparante onderdelen. Kijk bijvoorbeeld naar de Nothing Ear (3a), die ook deze trend volgt. De smartwatch zal mogelijk draaien op Wear OS en verschijnt waarschijnlijk voor minder dan 300 dollar op de markt.

Volgens de bron verschijnt de Nothing-smartwatch in eerste instantie in een beperkt aantal landen op de markt. Of Nederland en andere Europese landen hierbij horen is nog onduidelijk.

via [droidapp]