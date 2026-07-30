Google Deelt Teaser Voor Pixel 11 Pro

Google zal volgende maand de Pixel 11-serie en waarschijnlijk ook de Pixel Watch 5 introduceren. De fabrikant heeft nu alvast een teaser gedeeld die het silhouet van de Pixel 11 Pro laat zien.

De nieuwe smartphone van Google duikt steeds vaker op in het geruchtencircuit en Google zelf is nu ook begonnen met het delen van details. De smartphone krijgt een nieuwe G6-chipset en het ontwerp blijft vrijwel gelijk. Wel krijgt de Google Pixel 11 mogelijk iets nieuws. Namelijk een Pixel Glow-led. Dit is een verlichting in de camera-module die bijvoorbeeld aangeeft dat Gemini actief is of je Uber aankomt.

Volgens de geruchten krijgt de Google Pixel 11 een nieuwe 50MP hoofdcamera en minimaal 256GB opslagruimte, inplaats van 128GB. De Pixel 11 heeft een 4.985 mAh accu, de Pixel 11 Pro krijgt een 4.850 mAh accu en de Pixel 11 Pro XL beschikt over een 5.115 mAh accu. De Pixel 11 krijgt waarschijnlijk een vanafprijs mee van 899 pond. De Pixel 11 Pro kost 1099 pond en de Pixel 11 Pro XL kost 1199 pond. De officiële introductie zal op 12 augustus plaatsvinden.

via [AW]