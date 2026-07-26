Google Pixel 11 Wordt Duurder

Google heeft aangekondigd dat de Pixel 11 duurder wordt dan zijn voorganger. De hogere adviesprijs is voornamelijk te danken aan de stijgende prijzen van geheugen, aldus de fabrikant.

Fabrikanten van werkgeheugen kunnen sinds de opkomst van kunstmatige intelligentie de enorme vraag niet bijhouden. Hierdoor is de prijs van werkgeheugen de afgelopen jaren flink gestegen. Dit zien wij als consument weer terug in de prijzen van bijvoorbeeld smartphones. Zo gaat Google de prijs van de aankomende Pixel 11 verhogen. Hoeveel de prijzen zullen stijgen is nog niet duidelijk, maar we vermoeden een prijsstijging van ongeveer 10 procent.

Google heeft tegenover 9to5google aangegeven dat de prijs van geheugen nog nooit zo erg is gestegen. 1 GB werkgeheugen kostte in 2025 nog 2,80 dollar en is nu 12 dollar. Google zou de prijsverhoging zo lang mogelijk hebben uitgesteld, maar nu is het een onhoudbare situatie geworden. Google heeft verder laten weten dat ook bestaande Pixel-smartphones in prijs zullen stijgen, maar om welke toestellen het gaat is nog onduidelijk.

via [AW]