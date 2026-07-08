Nothing Ear (3a) Aangekondigd In Opvallende Kleuren

Nothing heeft deze week niet alleen de Nothing Phone (4b) aangekondigd, maar ook de Nothing Ear (3a). De nieuwe draadloze oordopjes hebben een langere accuduur, een betere ANC en interne opslagruimte voor het opslaan van audio.

De Nothing Ear (3a) heeft een 12 mm-driver gekregen, wat iets groter is dan de 11 mm-driver in de Ear (a). De grotere driver moet zorgen voor krachtige bassen en helderdere stemmen en instrumenten. Ook de actieve ruisonderdrukking moet beter werken. Nothing claimt een maximale onderdrukking van 45 dB. Voor het telefoneren heeft elk oordopje drie microfoons en maakt de Ear (3a) gebruik van AI-ruisonderdrukking voor heldere gesprekken.

Nieuw is de 32 MB ingebouwde opslagruimte. Deze ruimte kun je gebruiken om telefoongesprekken of geluidsfragmenten op te nemen. De zogeheten Audio Snapshot-functie kun je met een knijpbeweging activeren, waarna je tot een minuut audio kunt opslaan. Je kunt zelfs de 30 seconden voor het starten van een Audio Snapshot opslaan, wat handig is als je al iets hebt gehoord en dit wil opslaan.

De oordopjes hebben een maximale accuduur van 10 uur. In combinatie met de oplaadcase kun je tot 42 uur naar muziek luisteren. Ook handig is de IP54-rating, de ondersteuning voor Bluetooth 6.0 en de optie om met twee apparaten tegelijkertijd te verbinden.

De Nothing Ear (3a) krijgt een adviesprijs mee van 99 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, geel en roze.