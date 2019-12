OnePlus Toont Tijdens CES ‘OnePlus Concept One’

OnePlus is volgend jaar voor het eerst aanwezig op de CES-beurs. Tijdens dit evenement zal de fabrikant de ‘OnePlus Concept One’ tonen. Details hierover heeft OnePlus nog niet gegeven.

OnePlus is begin januari aanwezig op de Consumer Electronics Show die wordt gehouden in Las Vegas. De fabrikant heeft op de Chinese website Weibo een korte teaservideo gepubliceerd, maar details worden niet genoemd. In de teaser zien we alleen de naam ‘OnePlus Concept One’ voorbij komen.

Het gaat om een concepttelefoon, waarmee OnePlus waarschijnlijk de nieuwste technologieën wil presenteren. Hiermee wil de fabrikant laten zien wat we de komende jaren mogen verwachten. Om welke technologieën het gaat weten we helaas nog niet. Zodra OnePlus meer details bekendmaakt delen wij dit met jullie.

via [androidplanet]