OnePlus-smartphones Krijgen 4 Jaar Lang Maandelijkse Updates

Een anonieme bron heeft tegenover de website AndroidWorld laten weten dat OnePlus-smartphones vanaf volgend jaar vier jaar lang maandelijks updates ontvangen. Als dit zo is krijgen OnePlus-smartphones straks langer updates dan de smartphones van de concurrentie.

De uitrol van updates voor de smartphones van OnePlus loopt de laatste tijd niet erg soepel. Zo bevatten de updates soms lastige bugs of rollen updates pas na een vertraging uit. Het lijkt er op dat de Chinese fabrikant de periode van problemen wil goedmaken, want volgens een anonieme bron wil OnePlus zijn werkwijze voor het updaten van toestellen verbeteren. Het werkproces per telefoon zou met 70 procent versneld worden.

OnePlus wil zijn smartphones vier jaar lang van beveiligingsupdates en drie jaar van Android-updates voorzien. CEO Pete Lau wil dat vanaf 2020 doen. De beveiligingsupdates zullen maandelijks worden uitgerold. Momenteel rolt OnePlus de beveiligingsupdates elke twee maanden uit.

Het is nog onduidelijk of het nieuwe updatebeleid alleen voor aankomende smartphones geldt of ook voor smartphones die nu al verkrijgbaar zijn.

via [AW]