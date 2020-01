HiSense Introduceert Eerste Smartphone Met Gekleurde E Ink-scherm

De Chinese fabrikant HiSense heeft een nieuwe smartphone aangekondigd die is uitgerust met een gekleurd E Ink-scherm. Dankzij het E Ink-scherm heeft de smartphone een accuduur van vier dagen.

Een E Ink-scherm zien we regelmatig op zogeheten E-readers. Dit zijn duidelijke zwart-wit schermen die weinig energie verbruiken, niet vermoeiend zijn voor de ogen en daardoor ideaal zijn voor het lezen van boeken. E Ink toonde tijdens CES 2020 het nieuwste “Print Color” scherm. Dit scherm ververst sneller waardoor het scherm ook geschikt zou zijn voor het afspelen van video’s.

HiSense heeft op de Chinese website Weibo een smartphone getoond die een “kleurrijke leeservaring” moet leveren die net zo rustig voor de ogen is als een zwart-wit E Ink-scherm. De smartphone verschijnt begin 2021 op de markt in China, Rusland en Afrika. HiSense verkoopt nog geen smartphones in andere landen.

via [bright]