OnePlus Toont Conceptsmartphone Met “Verborgen Camera”

OnePlus zal tijdens de CES de zogeheten OnePlus Concept One tonen, maar de fabrikant heeft nu alvast wat beelden gedeeld. De smartphone is voorzien van elektrochroom glas waarachter de camera’s zitten verwerkt.

OnePlus gaf eerder al aan binnenkort een conceptsmartphone te tonen, maar we krijgen nu al een voorproefje te zien. OnePlus heeft op Twitter namelijk een teaservideo geplaatst en de website Wired heeft al wat meer informatie gedeeld. Het is onder andere duidelijk dat de smartphone is voorzien van een “onzichtbare camera”, alhoewel we nog niet weten of het om een selfie-camera of rear-camera gaat. De camera zou voorzien zijn van zogenaamd elektrochoom glas, dat van tint kan veranderen door er spanning op te zetten.

Uit de teaservideo kunnen we opmaken dat de OnePlus Concept One is uitgerust met een driedubbele rear-camera, waarbij de lenzen verticaal onder elkaar zijn geplaatst. Verder zien we de fysieke alert slider en afgeronde schermranden. OnePlus zal alle details onthullen tijdens CES 2020.

via [androidplanet]