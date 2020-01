Huawei Mate 30 Pro Komt Deze Maand Naar België

De Huawei Mate 30 Pro is later deze maand verkrijgbaar in België. De smartphone is beperkt beschikbaar bij de Huawei Customer Experience Centers. De Belgische adviesprijs heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt.

De PR & Digital Marketing Manager van Huawei België heeft aangegeven dat de Mate 30 Pro deze maand nog in de winkels komt te liggen. “Hij wordt niet breed gelanceerd. In België zal het toestel enkel in de Huawei Experience Centers aan te schaffen zijn.“

Huawei introduceerde de Mate 30 Pro al in september, maar door het handelsverbod in de Verenigde Staten is de smartphone nog steeds niet verkrijgbaar in de Benelux. De Mate 30 Pro is namelijk minder interessant voor de Europese markt, omdat de smartphone zonder Google Services op de markt is gebracht. Hierdoor ontbreken diensten als de Google Play Store, Gmail, Google Maps, YouTube en meer. Huawei heeft de smartphone daarom uitgerust met een eigen alternatief, genaamd Huawei Mobile Services.

De Belgische adviesprijs is nog niet bekendgemaakt, maar de smartphone kreeg bij de lancering een adviesprijs mee van 1099 euro.

via [AW]