Xiaomi Mi A3 Ontvangt Volgende Maand Android 10-update

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft bekendgemaakt dat de Xiaomi Mi A3 in februari een update ontvangt naar Android 10. De Android 10-update kwam deze maand al binnen op de Xiaomi Mi A2.

Volgende maand kunnen gebruikers van de Xiaomi Mi A3 een update naar de nieuwste versie van Android verwachten. Dit heeft Xiaomi India laten weten na een vraag van een consument. Een exacte datum hebben we nog niet en we weten ook nog niet of de update meteen in Nederland binnenkomt. Meestal rolt Xiaomi grote updates in fasen uit, waardoor het een aantal weken kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

Android 10 brengt verschillende verbeteringen met zich mee, waaronder een systeembreed donker thema, nieuwe gestures, meer privacyfuncties en verbeterde notificaties.

