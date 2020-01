Huawei Verscheepte In 2019 Meer Dan 240 Miljoen Smartphones

De Chinese fabrikant Huawei heeft aangegeven dat het bedrijf in 2019 wereldwijd een recordaantal smartphones heeft verscheept, namelijk 240 miljoen. Huawei verwacht een jaaromzet van omgerekend 109 miljard euro.

Ondanks dat Huawei het afgelopen jaar vooral negatief in het nieuws kwam, omdat Amerika Huawei beschuldigde van spionage en het bedrijf daarom slechts beperkt zaken mocht doen met Amerikaanse bedrijven, heeft Huawei een succesvol jaar achter de rug. Huawei claimt in een eindejaarsbericht dat ze 240 miljoen smartphones hebben verscheept, dat is 40 miljoen meer dan het voorgaande jaar. Huawei verwacht een jaaromzet van 850 miljard Chinese yuan. De omzet is ongeveer 18 procent hoger dan in 2018, maar wel wat lager dan de verwachtingen.

Huawei staat nog steeds op de zwarte lijst bij de Amerikaanse overheid, waardoor Huawei verwacht dat de groei in 2020 minder extreem zal zijn. De fabrikant gaat zich nu meer richten op Huawei Mobile Services. Dit is eigen software die de Google-software moet gaan vervangen. Door de blokkade van Amerika krijgt Huawei momenteel namelijk geen Android-licenties meer, waardoor vlaggenschip-smartphones nu zonder Google-diensten, zoals de Play Store, YouTube, Gmail en meer, niet meer aanwezig zijn.

via [AW]