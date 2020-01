Huawei Werkt Samen Met TomTom Voor Eigen Navigatie-app

Huawei bereid zich voor op een toekomst zonder Google Play Services. Zonder Google Play Services beschikken de smartphones van het bedrijf niet over diensten als de Google Play Store, YouTube, Gmail, Google Maps etc. Daarom werkt Huawei aan alternatieven. Voor de eigen navigatie-app werkt de Chinese fabrikant nu samen met het Nederlandse bedrijf TomTom.

In de Verenigde Staten staat Huawei op de zogeheten ‘Entity list’. Hierdoor mogen Amerikaanse bedrijven, waaronder Google, geen zaken meer doen met de Chinese fabrikant. Google mag dus geen Android-licenties meer leveren aan Huawei, waardoor diensten van Google niet op nieuwe Huawei-smartphones kunnen worden geïnstalleerd.

Daarom werkt Huawei nu aan Huawei Mobile Services (HMS), een alternatief voor Google Play Services. Huawei werkt dus aan alternatieven voor de Google-apps, waaronder Google Maps. Voor de eigen navigatie-app is Huawei een samenwerking aangegaan met TomTom om digitale kaarten te verkrijgen. Het is nog onduidelijk of Huawei de “Maps Kit” wil gebruiken voor Android of voor Huawei’s eigen besturingssysteem HarmonyOS. Ook weten we nog niet wanneer de Map Kit klaar is. Wel weten we dat TomTom de exclusieve leverancier zal worden voor de digitale kaarten.

via [AW]