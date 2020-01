Bitdefender: Verwijder Deze 17 Android Apps Van Je Smartphone

Onderzoekers van Bitdefender hebben verschillende Android-apps gevonden die je beter van je smartphone kunt verwijderen. De apps tonen namelijk ongewenste reclame en installeren malware. In totaal gaat het om 17 apps.

Bitdefender adviseert om de onderstaande 17 applicaties meteen te verwijderen. De apps kunnen namelijk problemen opleveren voor de gebruikers. De kwaadaardige apps doen verschillende dingen, waaronder het ongevraagd tonen van reclame op de meest vreemde momenten. Daarnaast installeren de apps malware, wat nog veel schadelijker is. Als laatste maken sommige van deze apps gebruik van betaalfuncties die niet veilig zijn.

De kwaadaardige applicaties hebben allemaal een vrij algemeen naam. Hierdoor is het belangrijk om te kijken wie de ontwikkelaar is. In het onderstaande overzicht staan alle details van de apps die je moet vermijden.

