TCL Stopt Verkoop BlackBerry-smartphones

We hebben geen goed nieuws voor mensen die fan zijn van BlackBerry. De fabrikant TCL Communication stopt in augustus namelijk met de verkoop van Android-smartphones met de BlackBerry-merknaam. Dit blijkt uit een statement van TCL op Twitter.

Via een Tweet heeft de fabrikant laten weten te stoppen met de productie van BlackBerry-smartphones. TCL was sinds december 2016 verantwoordelijk voor het maken van BlackBerry-smartphones die draaien op Android. De licentie hiervoor raakt de fabrikant na 31 augustus 2020 kwijt.

Op het Twitter-account van BlackBerry Mobile valt te lezen dat TCL tot 31 augustus 2022 klanten- en garantieservice blijft geven. Of gebruikers nog op Android-updates kunnen rekenen is onduidelijk. De meest recente BlackBerry Key2 LE uit 2018 draait nog steeds op Android 8.1, dus de kans lijkt ons klein dat het bedrijf nog updates zal uitrollen.

Het hoeft overigens niet te betekenen dat dit het einde is van BlackBerry-smartphones. Het is namelijk mogelijk dat een ander bedrijf de licentie koopt om BlackBerry-smartphones te mogen maken of dat BlackBerry zelf weer smartphones gaat maken. Hierover is op dit moment echter nog niks duidelijk.

via [androidplanet]