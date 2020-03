TCL Toont Prototype-smartphones Met Opvouwbaar en Oprolbaar Scherm

TCL heeft verschillende prototypes van opvouwbare smartphones gepresenteerd. Het bedrijf heeft onder andere een smartphone met dubbel vouwbaar scherm getoond, maar we kregen ook een toestel met oprolbaar scherm te zien.

De smartphones op de onderstaande foto’s verschijnen voorlopig nog niet op de markt, maar het is interessant om te zien waar fabrikanten momenteel aan werken en wat we over een paar jaar mogen verwachten. Android Central heeft de prototypes in handen gehad en een aantal foto’s gedeeld. We zien een prototype die net als de Galaxy Fold als een boek openklapt, we zien een toestel waarvan het scherm op twee plekken vouwt en dan is er nog een derde prototype die naar onze mening het interessantste is. Deze beschikt namelijk over een ‘oprolbaar’ scherm die in de behuizing verdwijnt.

De eerste prototype maakt gebruik van eenzelfde systeem als de Motorola Razr, waarbij het midden van het scherm kan bewegen in de behuizing om een zichtbare vouw te voorkomen. Bij de smartphone van TCL zit het scherm echter vast in het midden en beweegt het scherm aan de zijkanten.

Het tweede prototype heeft een scherm die op twee plekken gevouwen kan worden. Hierdoor kan je een derde van het scherm, twee derde van het scherm of het volledig tabletscherm gebruiken. Het nadeel van een dergelijk ontwerp is dat de smartphone wel heel erg dik is.

De derde optie zou de mooiste uitkomst zijn. Hierbij rolt een deel van het scherm in de achterkant van de behuizing en trek je het scherm gewoon naar buiten om het het volledige scherm te gebruiken. In de onderstaande animatie zie je hoe dit werkt. Kijken jullie al uit naar smartphones met een oprolbaar scherm of houden jullie het liever bij het traditionele design?

via [tweakers]