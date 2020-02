Hands-on Video Van Samsung Galaxy Z Flip Opgedoken

Samsung zal de opvouwbare Galaxy Z Flip over een week officieel introduceren, maar er is nu al een hands-on video opgedoken. De smartphone heeft veel weg van de onlangs uitgebrachte Motorola Razr.

De hands-on video is gedeeld op verschillende Twitter accounts nadat de video op Instagram opdook. De originele bron hebben we niet, maar we kunnen vrijwel met zekerheid zeggen dat we hier de volgende opvouwbare smartphone van Samsung zien. We zien duidelijk hoe je de Galaxy Z Flip open- en dichtklapt.



Galaxy z flip real video pic.twitter.com/bHMzYEBjW1 — yunis ali (@sliverarow) February 2, 2020



Aan de binnenkant zien we een langwerpig buigbaar scherm met een 22:9-beeldverhouding. Achterop zit een klein display voor wat notificaties en een dual-camera. De selfie-camera zit verwerkt in een uitsparing in het scherm. Volgens de geruchten beschikt de smartphone intern over een Snapdragon 855+-processor, 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De officiële introductie zal op 11 februari plaatsvinden.

