Xiaomi Deelt Details Van Redmi K70 Ultra

Xiaomi heeft zowel beelden als specificaties gedeeld van de Redmi K70 Ultra. De Redmi K70 Ultra krijgt onder andere een ander scherm, die energiezuiniger moet zijn dan het scherm van de Redmi K70 Pro. Een releasedatum heeft het bedrijf nog niet gedeeld.

Xiaomi laat weten dat de Redmi K70 Ultra is uitgerust met een OLED-scherm dat afkomstig is van TCL. Het gaat om een C8+ scherm met een resolutie van 2712×1220 pixels. Het nieuwe scherm heeft een 144Hz verversingssnelheid en heeft volgens Xiaomi een hogere efficiëntie en een langere levensduur dan andere panelen.

Ook weten we al dat de Xiaomi Redmi K70 Ultra beschikt over een MediaTek Dimensity 9300+ processor en een nieuw koelingssysteem die de smartphone 3 graden koeler moet houden. Aan de achterzijde vinden we een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens.

Het is nog onduidelijk wanneer de officiële introductie zal plaatsvinden, maar naar verwachting hoeven we niet lang te wachten.

