Hoe je opgelicht kan worden bij het online gokken op een Android toestel

Hoe je opgelicht kan worden bij het online gokken? Heb je even? Helaas is online oplichting nog steeds aan de orde van de dag. Niet elke online casino is ook een betrouwbaar online casino. Er zijn verschillende manieren waarop je opgelicht kunt worden.

Of je even in wilt loggen op een externe website

Je kunt bijvoorbeeld opgelicht worden door de speler met wie je speelt. Dit komt het vaakst voor in de vorm van phishing. Oplichters kunnen je dan bijvoorbeeld een nep e-mail zenden. In de mail wordt je gevraagd om je wachtwoord even te verifiëren. Of er wordt je gevraagd om in te loggen op een externe site. Uiteraard worden je mooie bonussen in het vooruitzicht gesteld als je dit doet. Soms wordt ook geprobeerd om met een virus aan je inloggegevens te komen. Check dus altijd waar een mail vandaan komt en open alleen die mails waarvan jij de herkomst kent.

Hackers kunnen zelfs het casino aanvallen en tegoeden buitmaken

Wat ook kan gebeuren is dat andere spelers samenspannen en samenspelen om ervoor te zorgen dat jij steeds je geld verliest. Dit is alleen mogelijk bij tafelspellen als bijvoorbeeld poker. Ze zorgen ervoor dat ze weten welke kaarten de ander heeft waardoor de kans stijgt dat ze jouw inzet winnen. Je account kan bovendien gehackt worden, waarna je tegoed buitgemaakt wordt. Hackers kunnen zelfs het casino aanvallen om zo alle tegoeden van de spelers te ontvreemden.

Matchfixing komt ook bij casino’s voor

Ja, ook matchfixing komt voor. Fraudeurs kopen dan spelers om en vervolgens wordt ingezet op die spelers. Door dit met verschillende mensen te doen valt een hogere inzet veel minder op en slaan ze toch hun slag. Ook het casino zelf kan je oplichten. In dat geval betalen ze gewoon niet uit en geven ze ook de beloofde bonussen niet. Soms wordt verwezen naar onduidelijke regels in de voorwaarden die je moet ondertekenen voor je een account aan kunt maken bij het casino. Je denkt dat het allemaal wel in orde zal zijn, in werkelijkheid teken je voor je eigen ondergang. Vervolgens ontbreekt vaak de klantenservice om je beklag te kunnen doen. Illegale online casino’s zonder licentie die voortdurend van naam veranderen zijn ook bekend als oplichters, check dus altijd of je te maken hebt met een online casino met een licentie, liefst afgegeven in een EU land.