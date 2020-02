YouTube Premium en Music Hebben 20 Miljoen Abonnees

Alphabet, het moederbedrijf van Google en YouTube, heeft tijdens een presentatie over de kwartaalcijfers laten weten dat meer dan 20 miljoen mensen een abonnement hebben afgesloten bij YouTube Premium en YouTube Music. Ook heeft Alphabet bekendgemaakt hoeveel YouTube verdiende met advertenties.

Bij het openen van YouTube krijgen gebruikers regelmatig meldingen te zien om ze over te halen om een abonnement op YouTube Premium en Music te nemen. Dit is inmiddels meer dan 20 miljoen keer gelukt. Dit is 10 keer zoveel als het aantal YouTube TV-abonnementen.

Sundar Pichai, de directeur van Google en Alphabet, meldt verder dat de inkomsten uit deze abonnementen groeien, maar specifieke cijfers heeft hij niet gegeven. Over de inkomsten uit advertenties op YouTube wilde hij wel meer kwijt. Alphabet verdient 15 miljard dollar per jaar aan advertenties op YouTube. Dit is bijna 10 procent van de totale omzet van het bedrijf. In totaal noteerde Alphabet in 2019 een omzet van bijna 162 miljard dollar. De operationele winst kwam uit op 34,2 miljard dollar.

via [tweakers]