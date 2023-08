YouTube Gaat Nog Harder Optreden Tegen Adblockers

YouTube is een aantal maanden geleden begonnen met het optreden tegen het gebruik van adblockers. Tot nu toe kregen mensen voornamelijk grote waarschuwingen te zien, maar gebruikers van het videoplatform melden nu dat YouTube nog een stap verder gaat met het bestrijden van adblockers.

Op Reddit duiken berichten op van YouTube-gebruikers die tegen de nieuwe anti-adblockmethode zijn opgelopen. Ze krijgen een geel klokje te zien, waarop staat hoe lang ze nog de tijd hebben om de adblocker uit te schakelen. Vervolgens speelt er automatisch een advertentie af, die ongeveer een halve tot een hele minuut duurt. Naast deze nieuwe anti-adblockmethode melden ook steeds meer mensen dat ze een waarschuwing te zien krijgen, waarin staat dat advertentieblockers niet toegestaan zijn op YouTube.

YouTube Premium

YouTube toont voor of tijdens het afspelen van een video doorgaans één of twee advertenties. Deze advertenties maken het mogelijk om YouTube gratis aan te bieden. Veel mensen vinden deze advertenties, die de afgelopen jaren steeds dominanter zijn geworden op het videoplatform, echter erg irritant en daarom installeren deze gebruikers een adblocker.

Nu YouTube het gebruik van adblockers actief tegengaat kun je een abonnement op YouTube Premium afsluiten. Mensen met een YouTube Premium-abonnement krijgen geen advertenties meer te zien. Ook krijgen Premium-gebruikers toegang tot meer functies, zoals het downloaden van video’s of het afspelen van YouTube in een klein venster wanneer je een andere app op je smartphone opent. YouTube Premium kost in Nederland 11,99 euro. Je kunt ook kiezen voor YouTube Premium Lite. Dit abonnement kost 6,99 euro.

