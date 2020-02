Pocophone F1 Ontvangt Android 10-update

POCO heeft een stabiele versie van Android 10 uitgerold naar de Pocophone F1. De update brengt ook gelijk de beveiligingspatch van januari 2020 met zich mee.

De eerste smartphone van het merk ontving eerder al een beta-versie van Android 10, maar nu rolt POCO een stabiele versie uit naar iedereen. Android 10 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder een volledige donkere modus, meer privacyfuncties en verbeterde notificaties. De update installeert ook gelijk de beveiligingspatch van januari 2020. Deze patch dicht weer een aantal beveiligingslekken in het besturingssysteem.

POCO rolt de Android 10-update in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat de update bij alle Pocophone F1-toestellen is aangekomen. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

